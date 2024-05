LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Mittag auf grünem Terrain

Am Donnerstag bewegt sich der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,40 Prozent höher bei 18 728,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 659,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 754,50 Einheiten.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 23.04.2024, wies der LUS-DAX 18 179,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 23.02.2024, wurde der LUS-DAX mit 17 404,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 23.05.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 16 080,00 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 11,85 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Heidelberg Materials (+ 1,60 Prozent auf 98,92 EUR), Fresenius SE (+ 1,38 Prozent auf 28,01 EUR), Infineon (+ 1,33 Prozent auf 38,21 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,28 Prozent auf 230,00 EUR) und Siemens (+ 1,22 Prozent auf 175,82 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Sartorius vz (-1,51 Prozent auf 260,20 EUR), adidas (-1,29 Prozent auf 222,50 EUR), Zalando (-1,18 Prozent auf 23,40 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,18 Prozent auf 38,64 EUR) und EON SE (-1,12 Prozent auf 12,40 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2 174 891 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 210,100 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

