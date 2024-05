MÄRKTE EUROPA/Behauptet - ABN kauft Hauck Aufhäuser Lampe

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert präsentieren sich Europas Börsen am Dienstagmittag. Das Geschäft zeigt sich etwas belebt, da die Börsen in London und an der Wall Street, die zu Wochenbeginn geschlossen waren, nun wieder Impulse setzen können. Dennoch wird der Handel angesichts des Endes der Berichts- und der auslaufenden Dividendensaison als sehr ruhig beschrieben. Wichtige Konjunkturdaten stehen am Berichtstag nicht zur Veröffentlichung an.

Der DAX notiert wenig verändert bei 18.768 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt leicht um 0,2 Prozent nach auf 5.050 Stellen. Am Devisenmarkt notiert der Euro wenig bewegt bei 1,0876 Dollar. An den Anleihemärkten ist es ebenfalls ruhig.

Verbraucherpreise aus Deutschland und der Eurozone im Wochenverlauf

Die nächsten Impulse könnten Verbraucherpreise aus Deutschland und der Eurozone im Wochenverlauf setzen. Mit Blick auf die europäischen Zahlen geht die Commerzbank davon aus, dass die Inflationsrate im Mai leicht auf 2,5 Prozent gestiegen ist, nachdem sie zwei Monate bereits stagniert hatte. Die Kernrate werde wohl ihren Abwärtstrend vorerst beenden und wie im Vormonat 2,7 Prozent betragen, heißt es. Grund hierfür sei ein weiter kräftiger Preisanstieg bei Dienstleistungen.

"Nach dem gestrigen US-Feiertag geht die Börsenwoche erst heute richtig los". So niedrig wie gestern sei das Handelsvolumen bei den 40 DAX-Werten zuletzt am letzten Handelstag des Jahres 2023 gewesen, so QC Partners. Von daher müsse sich heute erst zeigen, ob die gestrigen Kursgewinne nachhaltig sind. Nach dem positiven gestrigen Handelstag sei das Allzeithoch bei 18.893 wieder in Reichweite.

Hauck Aufhäuser Lampe wechselt den Besitzer. Die niederländische ABN Amro (+0,6%) übernimmt die Frankfurter Privatbank für 672 Millionen Euro von dem chinesischen Konglomerat Fosun International. Mit der Übernahme stärkt die ABN Amro ihr deutsches Privatkundengeschäft der Tochter Bethmann Bank und festigt seine Position als einer der drei größten Vermögensverwalter in Deutschland. Das verwaltete Vermögen wird dann bei rund 70 Milliarden Euro liegen.

Medigene mit Patentanträgen gesucht

Medigene liegen mit Aufschlägen von 8,7 Prozent sehr fest im Markt. Das Biotechunternehmen hat die Einreichung von drei Patenten beim Europäischen Patentamt bekannt gegeben. Das Unternehmen will dadurch seine End-to-End-Plattform erweitern. Medigene unterstreicht damit nach eigener Einschätzung ihren Einsatz für die Weiterentwicklung von T-Zell-basierten Immuntherapien zur Behandlung solider Tumore.

Für Symrise geht es um 1,7 Prozent nach oben - die Deutsche Bank empfiehlt das Papier zum Kauf. Redcare gewinnen 4,4 Prozent. MWB hat die Aktie auf "Hold" erhöht.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.049,89 -0,2% -9,31 +11,7%

Stoxx-50 4.494,52 -0,3% -13,72 +9,8%

DAX 18.768,22 -0,0% -6,49 +12,0%

MDAX 27.365,03 +0,3% 83,55 +0,8%

TecDAX 3.436,66 -0,1% -3,17 +3,0%

SDAX 15.300,68 +0,4% 63,13 +9,6%

FTSE 8.291,16 -0,3% -26,43 +7,6%

CAC 8.085,49 -0,6% -47,00 +7,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,56 +0,01 -0,01

US-Zehnjahresrendite 4,46 -0,01 +0,58

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:55 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0878 +0,2% 1,0876 1,0859 -1,5%

EUR/JPY 170,65 +0,2% 170,56 170,28 +9,7%

EUR/CHF 0,9905 -0,2% 0,9921 0,9923 +6,8%

EUR/GBP 0,8516 +0,2% 0,8512 0,8500 -1,8%

USD/JPY 156,88 -0,0% 156,84 156,82 +11,4%

GBP/USD 1,2773 +0,0% 1,2777 1,2776 +0,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2637 +0,1% 7,2589 7,2599 +2,0%

Bitcoin

BTC/USD 68.600,96 -1,7% 67.902,11 69.792,77 +57,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,00 77,72 +1,6% +1,28 +8,9%

Brent/ICE 83,25 83,10 +0,2% +0,15 +8,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 34,43 35,00 -1,6% -0,57 -11,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.345,11 2.351,00 -0,3% -5,90 +13,7%

Silber (Spot) 31,57 31,73 -0,5% -0,16 +32,8%

Platin (Spot) 1.047,63 1.057,58 -0,9% -9,95 +5,6%

Kupfer-Future 4,80 4,82 +1,0% +0,05 +22,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

