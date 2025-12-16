LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Alex Sloane schraubte die Wachstumserwartungen an den Aromenhersteller für das vierte Quartal etwas zurück. Er begründete dies mit einem schwächeren Geschäft mit Nahrungsmittelzutaten und Aromamolekülen in Nordamerika. Die Margenprognose ließ er dank erfolgreicher Kostenmaßnahmen allerdings unangetastet./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 20:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.