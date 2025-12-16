Symrise Aktie

67,58EUR 0,92EUR 1,38%
Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.12.2025 12:24:49

Symrise Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Alex Sloane schraubte die Wachstumserwartungen an den Aromenhersteller für das vierte Quartal etwas zurück. Er begründete dies mit einem schwächeren Geschäft mit Nahrungsmittelzutaten und Aromamolekülen in Nordamerika. Die Margenprognose ließ er dank erfolgreicher Kostenmaßnahmen allerdings unangetastet./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 20:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Equal Weight
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
66,78 € 		Abst. Kursziel*:
25,79%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
67,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,30%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Symrise AGmehr Nachrichten

Analysen zu Symrise AGmehr Analysen

12:24 Symrise Equal Weight Barclays Capital
15.12.25 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Symrise Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 Symrise Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Symrise AG 67,58 1,38% Symrise AG

Aktuelle Aktienanalysen

12:26 Volvo AB Buy UBS AG
12:25 Schneider Electric Buy UBS AG
12:24 Symrise Equal Weight Barclays Capital
12:23 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:18 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
11:33 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:25 BASF Kaufen DZ BANK
10:14 Michelin Outperform Bernstein Research
09:58 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
09:57 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
09:55 GSK Hold Deutsche Bank AG
09:55 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
09:54 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
09:52 Novartis Buy Deutsche Bank AG
09:38 DEUTZ Buy Warburg Research
09:38 KION GROUP Buy UBS AG
09:36 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
09:35 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
09:35 K+S Sell UBS AG
09:34 Evonik Neutral UBS AG
09:33 GEA Buy UBS AG
09:32 Daimler Truck Neutral UBS AG
08:50 RWE Buy Deutsche Bank AG
08:17 LANXESS Sell UBS AG
07:44 Nike Outperform Bernstein Research
07:43 adidas Outperform Bernstein Research
07:39 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
07:36 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:34 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:32 Airbus Overweight Barclays Capital
07:31 Fresenius Overweight Barclays Capital
06:40 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
15.12.25 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
15.12.25 OMV Underweight Barclays Capital
15.12.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.12.25 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
15.12.25 arGEN-X Neutral UBS AG
15.12.25 Nestlé Neutral UBS AG
15.12.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
15.12.25 Sanofi Buy UBS AG
15.12.25 Sanofi Overweight Barclays Capital
15.12.25 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 UBS Buy Deutsche Bank AG
15.12.25 Ströer Buy Warburg Research
15.12.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
15.12.25 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
15.12.25 Polytec kaufen Warburg Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen