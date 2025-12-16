Symrise Aktie
|67,58EUR
|0,92EUR
|1,38%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Alex Sloane schraubte die Wachstumserwartungen an den Aromenhersteller für das vierte Quartal etwas zurück. Er begründete dies mit einem schwächeren Geschäft mit Nahrungsmittelzutaten und Aromamolekülen in Nordamerika. Die Margenprognose ließ er dank erfolgreicher Kostenmaßnahmen allerdings unangetastet./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 20:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
84,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
66,78 €
|
Abst. Kursziel*:
25,79%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
67,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,30%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Schwacher Handel: LUS-DAX verliert (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Rot: Das macht der DAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
15.12.25
|EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
15.12.25
|EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
12.12.25
|DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Symrise von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
12.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
11.12.25
|XETRA-Handel: So bewegt sich der DAX am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Symrise AGmehr Analysen
|12:24
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:24
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.12.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|67,58
|1,38%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|12:25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|12:24
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|12:23
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|11:33
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|10:14
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:55
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09:55
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|09:38
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|09:36
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|09:35
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|09:35
|K+S Sell
|UBS AG
|09:34
|Evonik Neutral
|UBS AG
|09:33
|GEA Buy
|UBS AG
|09:32
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|08:50
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:17
|LANXESS Sell
|UBS AG
|07:44
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|07:39
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|07:31
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|06:40
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.25
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|15.12.25
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|15.12.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|15.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.12.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|15.12.25
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|15.12.25
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|15.12.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.25
|Polytec kaufen
|Warburg Research