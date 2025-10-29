Symrise Aktie

76,42EUR -0,26EUR -0,34%
Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 06:51:48

Symrise Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 86 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Gegenwind im Bereich Aroma Molecules blase wohl bis ins erste Halbjahr 2026 hinein, schrieb Alex Sloane am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht. Er kappte daher seine ohnehin schon unterdurchschnittliche organische Wachstumsprognose für 2026 etwas weiter auf 3,8 Prozent. Im Bereich Tiernahrung sehe es etwas besser aus. Sloane wartet aber auf eine Bestätigung, dass Preiszugeständnisse wirklich der Vergangenheit angehören./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 19:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Equal Weight
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
76,80 € 		Abst. Kursziel*:
9,37%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
76,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,92%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Symrise AGmehr Nachrichten