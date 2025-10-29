Symrise Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise von 93,00 auf 91,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Aromenherstellers habe die Markterwartung verfehlt, schrieb Fulvio Cazzol am Dienstagabend in seinem Rückblick auf den Quartalsbericht. Zudem habe das Management die Jahreszielspanne für diese Kennziffer gesenkt. Das Geschäftsumfeld verschlechtere sich. Cazzol senkte seine Ergebnisschätzung (EPS) für 2025./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
