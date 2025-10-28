NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Symrise nach Quartalszahlen und Ausblickssenkung mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Underperform" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Duft- und Geschmacksstoffeherstellers habe enttäuscht, schrieb Chris Counihan am Dienstag. Die Mitte der diesbezüglichen, gesenkten Jahreszielspanne sieht er ebenfalls unter den Erwartungen./rob/gl/ag



