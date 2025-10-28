Symrise Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Symrise nach Quartalszahlen und Ausblickssenkung mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Underperform" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Duft- und Geschmacksstoffeherstellers habe enttäuscht, schrieb Chris Counihan am Dienstag. Die Mitte der diesbezüglichen, gesenkten Jahreszielspanne sieht er ebenfalls unter den Erwartungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
