Symrise Aktie

75,46EUR -1,22EUR -1,59%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

28.10.2025 09:20:02

Symrise Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Symrise nach Quartalszahlen und Ausblickssenkung mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Underperform" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Duft- und Geschmacksstoffeherstellers habe enttäuscht, schrieb Chris Counihan am Dienstag. Die Mitte der diesbezüglichen, gesenkten Jahreszielspanne sieht er ebenfalls unter den Erwartungen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Underperform
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
76,54 € 		Abst. Kursziel*:
-7,24%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
75,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,91%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

