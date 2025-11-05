Symrise Aktie
|72,00EUR
|1,02EUR
|1,44%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti resümierte am Dienstagabend die bisherige Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Im Subsektor der Zutatenhersteller seien die Resultate trotz gesunkener Erwartungen nur durchwachsen gewesen. Kerry Group ist ihr Favorit. Bei Symrise lasse der Ausblick für das vierte Quartal breiten Spielraum zwischen 1,5 und 5,5 Prozent Wachstum./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Symrise AG Overweight
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
71,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
72,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
