Symrise Aktie
|70,88EUR
|-0,02EUR
|-0,03%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Symrise von 90 auf 83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt habe sich inzwischen ihrer Skepsis für die Chemiebranche weiter angenähert, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Analyse. Sie betonte, dass sie für die Zykliker aber immer noch unter dem Konsens liegt. Die Branchenbewertung spreche zwar zunehmend für eine gewisse Kapitulation. In einigen Chemiebereichen drohe allerdings eine Existenzkrise und an positiven Aspekten fehle es, sodass sich die Branche zunächst bestenfalls seitwärts bewegen dürfte. Boucher-Ferte setzt daher vor allem auf Defensive wie Air Liquide, Akzo, Givaudan, IMCD, Novonesis und Kerry./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Buy
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70,66 €
|
Abst. Kursziel*:
17,46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
70,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,10%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|70,76
|-0,20%
