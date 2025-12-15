Symrise Aktie

67,18EUR 0,32EUR 0,48%
Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

15.12.2025 06:28:36

Symrise Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Edward Hockin passte sein Bewertungsmodell für den Aromenhersteller am Sonntag bereits mit Blick auf die Jahresbilanz Anfang März an. Für das Schlussquartal rechnet er mit einem mauen Wachstum von 2,1 Prozent auf vergleichbarer Basis und hat seine Erwartungen damit noch etwas heruntergeschraubt. Auch die Wachstumsschätzungen für das Gesamtjahr und 2026 reduzierte Hockin etwas./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 17:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Overweight
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
66,88 € 		Abst. Kursziel*:
57,00%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
67,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56,30%
Analyst Name::
Edward Hockin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

