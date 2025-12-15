Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Edward Hockin passte sein Bewertungsmodell für den Aromenhersteller am Sonntag bereits mit Blick auf die Jahresbilanz Anfang März an. Für das Schlussquartal rechnet er mit einem mauen Wachstum von 2,1 Prozent auf vergleichbarer Basis und hat seine Erwartungen damit noch etwas heruntergeschraubt. Auch die Wachstumsschätzungen für das Gesamtjahr und 2026 reduzierte Hockin etwas./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 17:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Symrise AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
66,88 €
Abst. Kursziel*:
57,00%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
67,18 €
Abst. Kursziel aktuell:
56,30%
Analyst Name::
Edward Hockin
06:28
Symrise Overweight
JP Morgan Chase & Co.
26.11.25
Symrise Overweight
JP Morgan Chase & Co.
24.11.25
Symrise Buy
Deutsche Bank AG
11.11.25
Symrise Neutral
Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25
Symrise Underperform
Jefferies & Company Inc.
