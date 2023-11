MÄRKTE EUROPA/Börsen treten auf der Stelle - Lieferdienste fallen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Konsolidierung an den europäischen Aktienmärkten setzt sich am Dienstagmittag fort. Der Grundton sei dabei aber weiter positiv, heißt es im Handel. Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 15.917 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es dagegen um 0,1 Prozent auf 4.338 Punkte nach unten. Akzente könnte am Nachmittag eine Rede von EZB-Präsidentin Lagarde setzen. Bei den Einzelwerten fallen Morphosys mit einem Kurseinbruch um 24,4 Prozent auf - entgegen erster positiver Einschätzungen nach den Ergebnissen einer Phase-3-Studie mit Pelabresib.

"Es gibt in der Studie noch andere Faktoren, die den positiven Ersteindruck völlig konterkarieren", sagt ein Händler. Hier gestehe sich der Markt ein, dass er die zur Bewertung notwendigen, tiefgehenden Pharmakenntnisse nicht besitze. So heißt es von der Citi, das Erreichen des primären Endpunktes bei Pelabresib sei bereits erwartet worden. Bei zwei sekundären Endpunkten seien hingegen die Erwartungen verfehlt worden, unter anderem bei der statistischen Signifikanz der Ergebnisse. Daher stelle sich die Frage, ob die US-Behörde FDA einem Zulassungsantrag stattgeben werde.

Für den europäischen Technologie-Sektor geht es um 0,3 Prozent aufwärts. Der Coup von Microsoft mit dem Einstieg von Sam Altman hat die Fantasie im KI-Sektor wiederbelebt, heißt es. Dies dürfte auch auf andere Branchensegmente wie Cloud, Speicherchips und Software ausstrahlen. Wichtig seien nun die Quartalszahlen von Nvidia am Abend nach US-Handelsschluss. Sollten sie gut ausfallen, könnte es am Mittwoch kräftigere Gewinne an den Börsen geben. Nvidia gilt als Stimmungsbarometer für den KI-Boom.

Aussagen vom Rheinmetall-Kapitalmarkttag gefallen

Stützend wirkt auch die Ruhe an den globalen Rentenmärkten. Sie zeigen keinen Aufwärtsdruck mehr bei den Renditen. Damit stimmt auch das Umfeld für die Aktienbewertungen wieder. Die Rendite zehnjähriger US-Titel notiert an der Marke von 4,40 Prozent. Richtungsweisend für die weitere Tendenz könnte das Protokoll der US-Notenbank der jüngsten Sitzung am Abend werden. Sollten sich dort weniger falkenhafte Signale der US-Notenbanker herauslesen lassen, könnten die Renditen weiter fallen.

Sehr gut kommen am Markt Aussagen vom Rheinmetall-Kapitalmarkttag an. Die Aktien honorieren dies mit 4,0 Prozent Aufschlag und machen sie damit zum größten DAX-Gewinner. Der Konzern will den Umsatz bis 2026 auf 13 bis 14 Milliarden Euro und zudem eine operative Marge von mehr als 15 Prozent erreichen. Es gibt aber auch vorsichtige Stimmen aus dem Handel. So sähen die Ziele zwar auf den ersten Blick gut aus, jedoch gehe der höhere Umsatzausblick überwiegend auf das Elektronics-Geschäft zurück und operativ liege man mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen.

Unter Druck stehen die Aktien europäischer Lieferdienste wegen Kartelluntersuchungen der EU-Kommission. Delivery Hero geben 1,5 Prozent und Hellofresh 4,4 Prozent ab, Just Eat Takeaway fallen um 2,3 Prozent. Die heutigen Nachprüfungen fänden im Rahmen einer Untersuchung statt, die bereits im Jahr 2022 durchgeführt worden sei, so die EU-Kommission. Es seien Firmen in zwei Mitgliedsstaaten betroffen. Die Namen und die Länder nannte die Behörde nicht.

Platzierung belastet Teamviewer

Eine Platzierung drückt die Teamviewer-Aktie 11 Prozent auf 13,32 Euro ins Minus. Die relativ geringen Abschläge angesichts der Platzierung von rund 7 Prozent des Aktienkapitals durch Großaktionär Permira erklären Händler durch die Unterbringung bei institutionellen Investoren. "Die Stücke kommen nicht an den Aktienmarkt", sagt ein Händler. Permira hat die 13 Millionen Aktien über seinen Fonds Tigerluxone zu 13,90 Euro bei Anlegern untergebracht. Permira bleibt über den Fonds aber weiter größter Teamviewer-Aktionär und wird danach rund 14 Prozent am Unternehmen halten.

Die Gea-Papiere verlieren 4,8 Prozent. Groupe Bruxelles Lambert hat sich von nahezu ihrer gesamten Beteiligung an dem Anlagenbauer getrennt. Wie der Investor mitteilte, hat seine Tochtergesellschaft Oliver Capital 11,25 Millionen Aktien zum Preis von 32,63 Euro das Stück platziert, was 6,2 Prozent der Gea-Anteile entspricht. Der Erlös betrug knapp 0,4 Milliarden Euro.

Evonik fallen um 3,5 Prozent. Grund sei die Ankündigung von Wandelschuldverschreibungen durch den Großaktionär RAG Stiftung. Sie können in Evonik-Aktien umgetauscht werden. Evonik will mit der Emission ausstehende Anleihen zurückkaufen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.337,50 -0,1% -4,91 +14,3%

Stoxx-50 3.938,65 -0,1% -5,12 +7,9%

DAX 15.917,39 +0,1% 16,06 +14,3%

MDAX 26.209,08 -0,7% -185,78 +4,4%

TecDAX 3.120,52 -0,4% -13,45 +6,8%

SDAX 13.099,17 -1,2% -152,39 +9,8%

FTSE 7.449,99 -0,6% -46,37 +0,6%

CAC 7.230,12 -0,2% -16,81 +11,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,60 -0,01 +0,03

US-Zehnjahresrendite 4,41 -0,01 +0,53

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:24 Uhr Mo, 17:17 % YTD

EUR/USD 1,0942 +0,0% 1,0960 1,0943 +2,2%

EUR/JPY 161,60 -0,4% 161,61 162,33 +15,1%

EUR/CHF 0,9675 -0,0% 0,9681 0,9676 -2,3%

EUR/GBP 0,8731 -0,2% 0,8747 0,8756 -1,3%

USD/JPY 147,69 -0,4% 147,46 148,35 +12,6%

GBP/USD 1,2533 +0,2% 1,2530 1,2498 +3,6%

USD/CNH (Offshore) 7,1413 -0,3% 7,1383 7,1639 +3,1%

Bitcoin

BTC/USD 37.196,49 -0,7% 37.299,22 37.400,77 +124,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,52 77,83 -0,4% -0,31 +1,0%

Brent/ICE 81,98 82,32 -0,4% -0,34 +0,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 45,07 45,75 -1,5% -0,68 -49,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.987,46 1.978,04 +0,5% +9,42 +9,0%

Silber (Spot) 23,52 23,43 +0,4% +0,09 -1,9%

Platin (Spot) 925,16 924,00 +0,1% +1,16 -13,4%

Kupfer-Future 3,80 3,81 -0,4% -0,01 -0,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

