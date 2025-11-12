MÄRKTE EUROPA/Fest - Berichtssaison mehrheitlich positiv

DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Mittwoch deutlicher nach oben. Positive Impulse setzt die Berichtssaison. Der DAX gewinnt 1,3 Prozent auf 24.404 Punkte, ihm fehlen noch gut 350 Punkte zu einem Rekordhoch. Im DAX sind Infineon der größte Gewinner mit einem Plus von 9,8 Prozent nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen. "Momentan wird alles gekauft, was im weitesten Sinne mit künstlicher Intelligenz in Verbindung steht", so ein Marktteilnehmer. Und Infineon entwickele Ionenfallen, die als Rechenkern für Quantencomputer dienten.

Der Euro-Stoxx-50 markiert bereits ein neues Rekordhoch, er gewinnt 1,3 Prozent auf 5.800 Punkte. "Damit beendet er die Konsolidierung und ist zurück auf Hausse-Kurs", so ein Marktteilnehmer.

"Nun ist Europa wieder in", so ein Marktteilnehmer mit Blick darauf, dass die Vorlagen derzeit nicht die großen Treiber seien. Die Berichtssaison in Europa schlage die Erwartungen deutlich, "das stützt und sollte weiter stützen", sagt er.

Anleihen sind angesichts der guten Stimmung am Aktienmarkt nicht gesucht, hier stiegen die Renditen leicht. Der Euro tendiert seitwärts.

Unternehmensberichte machen Kurse

Bei Infineon werde der Umsatz werde dank Künstlicher Intelligenz (KI) auch über das Jahr 2026 hinaus weiter wachsen, so die Analysten von Jefferies zum aktuellen DAX-Tagessieger. Der Chiphersteller habe sein KI-Umsatzziel für das bis Ende September 2026 laufende Geschäftsjahr angehoben. Laut Vorstandschef Jochen Hanebeck steigen die weltweiten Investitionen in die KI-Infrastruktur weiterhin rasant, weswegen man beträchtliches Nachfragewachstum bei Halbleitern für den Betrieb von KI-Rechenzentren erwarte.

Aixtron schießen um 12 Prozent nach oben, nachdem die Analysten der Bank of America das TecDAX-Unternehmen als Profiteur des KI-Hypes ausgemacht haben.

Die Aktie des Chemikalienhändlers Brenntag legt um 5,5 Prozent zu. Laut Morgan Stanley liegen die Drittquartalszahlen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, auch wenn wichtige Kennziffern auf Jahressicht um 7 bis 9 Prozent zurückgegangen seien. Das operative Ergebnis sei aber 2 Prozent über dem Konsens ausgefallen. Nach den kräftigen Kursverlusten der vergangenen Monate sei viel Negatives auch schon eingepreist, heißt es außerdem im Handel zu dem Kursplus.

RWE setzen ihren Aufschwung mit einem Plus von 4,7 Prozent fort. Das bereinigte operative Ergebnis in den ersten neun Monaten lag mit 3,476 Milliarden Euro über dem auf 3,2 Milliarden lautenden Konsens, wie die Analysten von RBC anmerken. Auch das bereinigte Nettoergebnis habe die Erwartungen übertroffen.

Bayer steigen nach der Zahlenvorlage um 5,5 Prozent. Das Unternehmen hat den Gewinn deutlicher gesteigert als erwartet. Besonders das Agrargeschäft hat positiv überrascht.

Eon geben nach Zahlen dagegen um 4,4 Prozent nach. Die Gewinndynamik im dritten Quartal habe sich im Vergleich zur ersten Jahreshälfte abgeschwächt, heißt es von den Metzler-Analysten. Sie sind aber weiterhin der Meinung, dass Eon hervorragend im Geschäft mit Verteilungsinfrastruktur positioniert ist. Der Bereich sei für die Energiewende von großer Bedeutung.

In der zweiten Reihe ziehen Jungheinrich um 7,6 Prozent an. Hier hätten die Zahlen für den Auftragsbestand, Umsatz und operatives Ergebnis die Erwartungen übertroffen, so die Citi-Analysten. Getrieben worden sei dies durch das Neugeschäft (sowohl Gabelstapler als auch Projekte) und das Wartungsgeschäft.

Jenoptik machen einen Satz um 11,5 Prozent. Warburg spricht von ordentliche Geschäftszahlen für das dritte Quartal hinsichtlich Auftragseingang und Gewinn. Für 2026 erwarte Jenoptik ein positives Umsatzwachstum und eine steigende Profitabilität, was den Erwartungen entspreche.

In Wien schnellen Voestalpine um über 4 Prozent nach oben. Der Stahlkonzern hat im zweiten Quartal von der guten Nachfrage im Geschäftsbereich Railway Systems profitiert und mehr verdient als erwartet.

In Amsterdam legen ABN Amro um 3 Prozent zu. Hier sorgt für Kauflaune, dass die niederländische Bank die zu Blackstone gehörende NIBC Bank für rund 960 Millionen Euro übernimmt. ABN Amro will dadurch die Privatkundenaktivitäten auf dem Heimatmarkt stärken.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.799,53 +1,3% 73,83 +16,9%

Stoxx-50 4.884,07 +0,8% 37,81 +12,5%

DAX 24.403,63 +1,3% 315,57 +21,0%

MDAX 29.485,24 +1,0% 280,79 +14,1%

TecDAX 3.599,46 +2,4% 84,10 +2,9%

SDAX 16.203,13 +1,6% 256,31 +16,3%

CAC 8.263,00 +1,3% 106,77 +10,5%

SMI 12.781,64 +0,6% 79,56 +9,5%

ATX 4.917,23 +1,2% 58,30 +32,6%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:40 % YTD

EUR/USD 1,1576 -0,1% 1,1585 1,1549 +11,8%

EUR/JPY 179,14 +0,4% 178,51 177,78 +9,6%

EUR/CHF 0,9249 -0,3% 0,9272 0,9310 -1,2%

EUR/GBP 0,8830 +0,2% 0,8809 0,8780 +6,4%

USD/JPY 154,75 +0,4% 154,07 153,94 -2,0%

GBP/USD 1,3110 -0,3% 1,3151 1,3155 +5,1%

USD/CNY 7,0840 -0,0% 7,0872 7,0881 -1,7%

USD/CNH 7,1194 -0,0% 7,1213 7,1235 -2,9%

AUS/USD 0,6540 +0,2% 0,6526 0,6519 +5,5%

Bitcoin/USD 104.818,15 +1,8% 102.959,60 105.117,45 +8,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,41 61,04 -1,0% -0,63 -15,1%

Brent/ICE 65,07 65,07 0% 0,00 -13,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.136,57 4.126,96 +0,2% 9,61 +57,3%

Silber 51,75 51,22 +1,0% 0,53 +77,4%

Platin 1.372,03 1.366,85 +0,4% 5,18 +56,1%

Kupfer 5,08 5,07 +0,2% 0,01 +23,5%

