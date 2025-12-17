MÄRKTE EUROPA/Leichtes Plus - EU-Inflation und Ifo im Blick

DOW JONES--Mit dem erwartet leichten Plus sind Europas Aktienmärkte zur Wochenmitte in den Handel gestartet. Vor allem eine Erholung der zuletzt abverkauften Rüstungs- und Techwerte stützt die Kurse. Auch in den USA und Asien war es in diesen Branchen wieder leicht nach oben gegangen. Der DAX erhöht sich um 0,4 Prozent auf 24.163 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,3 Prozent auf 5.736 Punkte.

Händler erwarten keine großen Kursbewegungen mehr. Stratege Jürgen Molnar von Robomarkets sagt, es gehe in den letzten Handelstagen des Jahres nur noch darum, "die hohen Kurse ins Ziel zu bringen". Dazu wartet der Handel auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag.

Im Fokus stehen daher Indikatoren für die Zinspolitik: Mit Spannung wird auf die Verbraucherpreise in der Eurozone für November am Vormittag geschaut. Sollten sie bei 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr bestätigt werden und gleichzeitig auch der Ifo-Index schwach ausfallen, dürfte dies als Chance auf weitere Zinssenkungen im ersten Quartal gedeutet werden. Auch die Inflation in Großbritannien lag schon einen Tick unter Erwartung.

Rüstungswerte stellen in Europa die Hauptgewinner, der Branchen-Index klettert um 1,1 Prozent. US-Präsident Donald Trump nutzt die Abhängigkeit der Europäer von den USA bei den Ukraine-Gesprächen derzeit geschickt aus und bedroht Venezuela, heißt es. Trump hat zudem eine "vollständige und totale Blockade" aller sanktionierten Öltanker angeordnet, die in Venezuela ein- und auslaufen. Dies verschärft die Krise weiter. Vor allem Rheinmetall stützen den DAX mit 2,7 Prozent Plus, Hensoldt klettern um 2,9 Prozent und Renk sogar um 4,3 Prozent. Leonardo steigen in Mailand um 0,6 Prozent.

Bei Südzucker geht es 2,1 Prozent nach unten, bei der Wiener Beteiligung Agrana um 0,9 Prozent. Bei Südzücker wird der Jahresausblick trotz erhöhter Profitabilität kritisiert.

Ionos rutschen nach zunächst deutlichen Aufschlägen um 1,5 Prozent ins Minus. Das Unternehmen rechnet nur noch mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von rund 6 Prozent nach zuvor rund 8 Prozent. Leicht positiv sei allerdings, dass dies auf verschobene Kundenaufträge zurückgehe, heißt es. Dazu sei die Marge gestiegen, an der Gewinnerwartung ändert sich daher nichts.

Thyssenkrupp Nucera steigen um 0,1 Prozent. Keine großen Aufreger sehen Händler in den ausführlichen Zahlen von Thyssenkrupp Nucera. Wichtige Abweichungen von den vorläufigen Ergebnissen gebe es nicht. "Das ist insofern positiv zu lesen, als dass keine neuen Belastungsfaktoren dazugekommen sind", so ein Händler. Das Thema Grüner Wasserstoff habe schon lange seine Zugkraft verloren, was eingepreist sei. Entsprechend groß ist die erwartete Spanne bei den neuen Aufträgen in 2026: Nucera sieht hier zwischen 350 und 900 Millionen Euro auf Konzernebene.

Swiss Re reduzieren sich um 0,7 Prozent und Munich Re steigen um 0,1 Prozent. Die UBS hat laut Händlern die Kaufempfehlung für die Schweizer zurückgezogen.

Etwas gesucht sind auch Aktien mit Umstufungen. So notieren Siemens Healthineers leicht im Plus, nachdem sie von RBC mit "Outperform" gestartet wurden.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.736,42 +0,3% 18,59 +17,5%

Stoxx-50 4.839,25 +0,4% 18,66 +12,6%

DAX 24.163,49 +0,4% 86,62 +21,7%

MDAX 30.007,30 -0,1% -39,73 +18,1%

TecDAX 3.531,25 -0,1% -3,27 +3,9%

SDAX 16.704,41 -0,1% -15,89 +23,0%

CAC 8.116,17 +0,1% 10,01 +10,1%

SMI 13.015,93 -0,3% -40,81 +12,4%

ATX 5.184,64 +0,2% 11,36 +41,2%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1718 -0,3% 1,1749 1,1775 +13,5%

EUR/JPY 182,19 +0,2% 181,77 182,27 +12,0%

EUR/CHF 0,9349 +0,1% 0,9341 0,9353 -0,3%

EUR/GBP 0,8793 +0,5% 0,8753 0,8769 +6,2%

USD/JPY 155,47 +0,5% 154,72 154,80 -1,3%

GBP/USD 1,3326 -0,7% 1,3421 1,3427 +6,9%

USD/CNY 7,0662 +0,1% 7,0597 7,0542 -2,1%

USD/CNH 7,0421 +0,1% 7,0362 7,0334 -4,0%

AUS/USD 0,6619 -0,2% 0,6634 0,6638 +7,3%

Bitcoin/USD 86.513,55 -1,4% 87.777,70 87.938,45 -9,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,00 55,27 +1,3% 0,73 -23,2%

Brent/ICE 59,64 58,92 +1,2% 0,72 -21,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.314,96 4.302,85 +0,3% 12,11 +64,1%

Silber 65,66 63,76 +3,0% 1,91 +122,0%

Platin 1.636,64 1.573,39 +4,0% 63,25 +73,5%

Kupfer 5,32 5,29 +0,5% 0,03 +29,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

