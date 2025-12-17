Aktien von Rheinmetall, RENK und Co. nach Bericht über Auftragsfreigabe gesucht

Sie konnten dabei von einem Bericht der "Financial Times" über die anstehende Freigabe von Milliardenaufträgen profitieren, in dem ein Händler am Morgen einen Stimmungsaufheller sieht.

Rheinmetall zogen nach ihrem jüngsten Tief seit Anfang Dezember im XETRA-Handel schlussendlich um 1,76 Prozent auf 1.528,50 Euro an. Für RENK ging es um 1,78 Prozent auf 52,54 Euro, für HENSOLDT um 3,09 Prozent auf 71,75 Euro und für TKMS um 0,08 Prozent auf 64,75 Euro nach oben.

Mehr Rüstungsausgaben

In dem Bericht heißt es unter Berufung auf vorliegende Dokumente, das deutsche Parlament werde voraussichtlich am Mittwoch Rüstungsausgaben von über 50 Milliarden Euro genehmigen. 21 Milliarden davon seien für Bekleidung und Schutzausrüstung für Soldaten vorgesehen. Zu den weiteren Verträgen gehören laut dem Bericht ein 4-Milliarden-Euro-Deal für die von Rheinmetall mitproduzierten Puma-Schützenpanzer und knapp 2 Milliarden für Satellitensysteme.

In den vergangenen Tagen hatten die Aktien unter den Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Krieges gelitten. Die Rheinmetall-Anteile, die 2025 im DAX nach wie vor die Spitzenposition innehaben, hatten seit ihrem Zwischenhoch vom Dienstag der Vorwoche bis zu elf Prozent verloren.

FRANKFURT (dpa-AFX)