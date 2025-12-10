RENK Aktie
|57,18EUR
|-0,66EUR
|-1,14%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. David Perry sieht die jüngste Branchenrotation heraus aus den zuvor so starken zivilen Luftfahrt- aber vor allem Rüstungswerten als Einstiegschance. Die fundamentale Ausgangslage bleibe enorm stark, schrieb er am Dienstagabend in seinem Ausblick. Perry erwartet in beiden Sektoren in den kommenden fünf Jahren Ergebnissteigerungen zwischen 15 und 20 Prozent. MTU, Leonardo und Babcock drückte er den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf./ag/mis/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Overweight
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
56,74 €
|
Abst. Kursziel*:
32,18%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
57,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,16%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RENKmehr Nachrichten
|
09.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
09.12.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
09.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
08.12.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
08.12.25
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
08.12.25
|Gewinne in Frankfurt: Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
08.12.25
|RENK-Aktie zieht dank Kaufempfehlung an - Rheinmetall erhält neuen Auftrag - auch HENSOLDT profitiert (finanzen.at)
Analysen zu RENKmehr Analysen
|07:33
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|21.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:33
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|21.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:33
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.25
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|RENK
|56,98
|-1,49%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:39
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07:38
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|07:34
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|07:19
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:59
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|09.12.25
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research