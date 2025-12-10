RENK Aktie

57,18EUR -0,66EUR -1,14%
RENK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.12.2025 07:33:57

RENK Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. David Perry sieht die jüngste Branchenrotation heraus aus den zuvor so starken zivilen Luftfahrt- aber vor allem Rüstungswerten als Einstiegschance. Die fundamentale Ausgangslage bleibe enorm stark, schrieb er am Dienstagabend in seinem Ausblick. Perry erwartet in beiden Sektoren in den kommenden fünf Jahren Ergebnissteigerungen zwischen 15 und 20 Prozent. MTU, Leonardo und Babcock drückte er den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf./ag/mis/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Overweight
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
56,74 € 		Abst. Kursziel*:
32,18%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
57,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,16%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RENKmehr Nachrichten

Analysen zu RENKmehr Analysen

07:33 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 RENK Hold Warburg Research
21.11.25 RENK Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RENK 56,98 -1,49% RENK

Aktuelle Aktienanalysen

07:39 Lufthansa Buy UBS AG
07:38 Netflix Outperform Bernstein Research
07:34 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:33 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:33 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
07:19 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:14 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:13 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:13 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:12 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:11 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:59 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:56 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
09.12.25 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
09.12.25 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
09.12.25 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
09.12.25 Michelin Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 Continental Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 Renault Hold Deutsche Bank AG
09.12.25 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
09.12.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Vienna Insurance buy UBS AG
09.12.25 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
09.12.25 Swiss Re Kaufen DZ BANK
09.12.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 Danone Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 Unilever Outperform Bernstein Research
09.12.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
09.12.25 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.12.25 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.12.25 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 Netflix Buy UBS AG
09.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
09.12.25 BAT Underperform RBC Capital Markets
09.12.25 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
09.12.25 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
09.12.25 BMW Outperform Bernstein Research
09.12.25 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
09.12.25 BAT Overweight Barclays Capital
09.12.25 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
09.12.25 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
09.12.25 Inditex Outperform RBC Capital Markets
09.12.25 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen