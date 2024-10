MÄRKTE EUROPA/Wenig veränderter Start - Gea gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind wenig verändert in den Handel am Mittwoch gestartet. Der Schlagabtausch zwischen Israel und Iran hat Sorgen vor einer Eskalation in Nahost geweckt. Dazu kommen die sich nähernden US-Arbeitsmarktdaten. Vom monatlichen Arbeitsmarktbericht am Freitag war eigentlich eine Abkühlung erwartet worden, die schnelle Zinssenkungsschritte der US-Notenbank untermauert. Nun aber haben überraschend starke Jolts-Daten am Vortag diesen Weg unwahrscheinlicher gemacht.

Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 19.237, der Euro-Stoxx-50 rückt 0,4 Prozent auf 4.975 vor. "Mit der Eskalation des Konfliktes im Nahen Osten ist die Unsicherheit an den Börsen zurück", so QC Partners. Die große Frage für die Anleger sei jetzt, wie weit sich die Eskalationsspirale drehen werde und wie groß die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und damit auch auf die Börsen am Ende werden.

Der Ölpreis zieht am Morgen weiter an, wenn auch nicht so kräftig wie am Vortag. Der Ölsektor führt mit Aufschlägen von 2,3 Prozent die Liste der Branchengewinner mit großem Abstand an. Der Goldpreis notiert dagegen leichter. Am Devisenmarkt erholt sich der Euro leicht auf 1,1071 Dollar.

Akzente könnte am Nachmittag die Veröffentlichung der ADP-Daten setzen. Hier wird für September ein Beschäftigungsaufbau von 128.000 Stellen erwartet.

Bei den zuletzt geprügelten Autowerten wird mit Spannung auf die Absatzzahlen von Tesla gewartet. Sie werden als Indikator für die Kauflaune für E-Autos gewertet.

Gea erreicht Mittelfristziele bereits jetzt

Als "sehr positiv" für Gea werten Händler die Unternehmensmitteilung, dass ihre mittelfristigen Finanzziele bereits jetzt erreicht worden seien. "Der Markt war zwar schon optimistisch in den Kapitalmarkttag gegangen, aber das Erreichen von Wachstumszielen schon 2 Jahre früher als geplant dürfte man nicht erwartet haben", sagt ein Händler. Für die Gea-Aktie geht es 3,5 Prozent nach oben.

Grenke gewinnen 5 Prozent. Kurstreiber ist eine überraschend starke Steigerung im Neugeschäft. Gegenüber dem Vorjahr sprang es im dritten Quartal um 24,9 Prozent, der Deckungsbeitrag DB2 sogar um 29,1 Prozent, da hier auch die Marge leicht erhöht werden konnte.

Nach einer Platzierung verlieren Renk 5 Prozent auf 21,28 Euro. Der Finanzinvestor Triton gibt weitere Renk-Aktien ab. Triton platziert 18,3 Millionen Renk-Aktien zu 21 Euro das Stück. Der Zeitpunkt sei von der Beteiligungsgesellschaft Triton perfekt genutzt worden, denn der Kurssprung von Rheinmetall am Vortag habe gezeigt, dass Rüstungsaktien mit den Spannungen in Nahost wieder deutlich gesucht seien, heißt es im Handel. Rheinmetall gewinnen weitere 2 Prozent.

Gemischte Reaktion zeigen Sport-Aktien nach den Zahlen von Nike. Während die Daten gut ausfielen, fehlt vielen Anlegern der nicht gegebene Ausblick. Adidas klettern um 2,8 Prozent, Puma geben indes 0,3 Prozent nach. "Bei Adidas treibt zudem der Ausbruch auf Jahreshoch, das sorgt für Anschlusskäufe", kommentiert ein Händler. Beim Sportgeschäft JD Sports geht es in London dagegen um 3,6 Prozent tiefer. Hier wurden auch eigene Halbjahreszahlen veröffentlicht. Bei ihnen kam vor allem die Marge gut an, was aber Gewinnmitnahmen nicht verhindern kann.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.972,30 +0,4% 18,15 +10,0%

Stoxx-50 4.468,70 +0,5% 23,20 +9,2%

DAX 19.232,23 +0,1% 19,09 +14,8%

MDAX 26.817,71 -0,1% -19,54 -1,2%

TecDAX 3.381,75 -0,1% -3,12 +1,3%

SDAX 14.104,56 -0,1% -7,42 +1,0%

FTSE 8.317,63 +0,5% 40,98 +7,0%

CAC 7.603,85 +0,4% 29,78 +0,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,08 +0,04 -0,49

US-Zehnjahresrendite 3,75 +0,02 -0,13

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:05 Di, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,1067 -0,0% 1,1063 1,1076 +0,2%

EUR/JPY 159,53 +0,4% 158,96 159,05 +2,5%

EUR/CHF 0,9361 -0,1% 0,9358 0,9363 +0,9%

EUR/GBP 0,8328 -0,0% 0,8335 0,8336 -4,0%

USD/JPY 144,15 +0,4% 143,71 143,65 +2,3%

GBP/USD 1,3289 +0,0% 1,3273 1,3290 +4,5%

USD/CNH (Offshore) 7,0222 -0,1% 7,0220 7,0333 -1,4%

Bitcoin

BTC/USD 61.801,90 +1,1% 61.532,75 62.643,40 +41,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,55 69,83 +2,5% +1,72 +1,3%

Brent/ICE 75,48 73,56 +2,6% +1,92 +0,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,46 39,29 +0,4% +0,18 +6,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.654,02 2.667,04 -0,5% -13,02 +28,7%

Silber (Spot) 31,51 31,43 +0,3% +0,09 +32,5%

Platin (Spot) 994,68 991,00 +0,4% +3,68 +0,3%

Kupfer-Future 0,00 4,54 0% 0 +14,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

