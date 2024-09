MÄRKTE USA/Etwas fester - Intel mit Amazon-Auftrag gesucht

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen starten mit Kursgewinnen in den Dienstagshandel. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,3 Prozent auf 41.733 Punkte. Der S&P-500 steigt um 0,4 Prozent und der Nasdaq-Composite um 0,7 Prozent. Die Blicke der Anleger bleiben auf den Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch gerichtet, auch wenn am Dienstag einige wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht wurden: Der viel beachtete Einzelhandelsumsatz stieg im August um 0,1 Prozent zum Vormonat, während Volkswirte im Konsens einen Rückgang um 0,2 Prozent erwartet hatten. Die Industrieproduktion erhöhte sich im August um 0,8 Prozent. Hier war auf Monatssicht ein Wachstum von 0,2 Prozent prognostiziert worden. Auch die Kapazitätsauslastung war etwas höher als angenommen. Etwas später folgen noch die Lagerbestände aus dem Juli.

Dass die Federal Reserve die Zinsen senken wird, gilt als ausgemacht. Die Daten vom Dienstag könnten allenfalls die Erwartungen beeinflussen, ob der Zinsschritt 25 oder 50 Basispunkte betragen wird. Ein kleiner Zinsschritt wird aktuell mit 34 Prozent eingepreist, ein großer mit 66 Prozent.

Unter den Einzelwerten gewinnen Intel 2,3 Prozent. Der Chiphersteller hat von der Amazon-Cloudsparte einen "mehrere Milliarden" schweren Auftrag erhalten, wie CEO Pat Gelsinger mitteilte. Dazu kündigte Intel Kostensenkungen im Umfang von 10 Milliarden Dollar an. Im Zuge dieser Maßnahmen wird unter anderem der geplante Bau von Chipfabriken in Deutschland und Polen um zwei Jahre verschoben. Analysten kritisieren allerdings, dass Intel zwar die Kosten senke, aber keine Antwort auf die Frage habe, wie das Unternehmen auf Wachstumskurs zurückkehren und Marktanteile gewinnen wolle.

Microsoft steigen um 1,7 Prozent. Der Konzern plant den Rückkauf eigener Aktien im Volumen von 60 Milliarden Dollar. Die Aktionäre können sich über eine höhere Dividende freuen.

Nach einer Gewinnwarnung für das dritte Quartal fällt dagegen die Aktie des Stahlkonzerns Nucor um 0,9 Prozent.

Zinssenkungserwartungen bremsen weiter den Dollar, der sich aber nach den Einzelhandelsdaten stabilisiert; der Dollarindex tendiert behauptet. Am Anleihemarkt drehen die Renditen nach den Daten ins Plus; im Zehnjahresbereich geht es um knapp einen halben Basispunkt aufwärts.

Die Ölpreise erholen sich nach dem Anstieg vom Vortag weiter. Stützend wirken neben den positiven Konjunkturdaten die Produktionsunterbrechungen im Golf von Mexiko aufgrund des Hurrikans Francine und ein deutlicher Rückgang der libyschen Ölexporte.

