MÄRKTE USA/Verschnaufpause - Nike-Aktie von Ausblick belastet

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der jüngsten Rekordjagd ist die Wall Street wenig verändert in den Handel am Freitag gestartet. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,1 Prozent auf 39.808 Punkte. Der S&P-500 zeigt sich unverändert und der Nasdaq-Composite büßt 0,1 Prozent ein. Nach den Zinssenkungssignalen der US-Notenbank hatten der Dow, der S&P-500 und auch der Nasdaq-Composite Rekordhochs erreicht. Am Anleihemarkt geht es für die Renditen mit der Zinssenkungsperspektive kräftiger nach unten.

Bei den Einzelwerten am Aktienmarkt geht es für Nike um 7,7 Prozent nach unten. Der Sportartikelhersteller hat mit seinen Drittquartalszahlen zwar die Erwartungen übertroffen, mit dem kurzfristigen Ausblick aber enttäuscht.

Dagegen legen Fedex um 6,7 Prozent zu. Der US-Logistiker hat im dritten Geschäftsquartal trotz einer niedrigeren Nachfrage mehr verdient und die Erwartungen übertroffen. Fedex profitierte dabei von Einsparungen. Die erwartete Gewinnspanne für das laufende Geschäftsjahr wurde eingeengt. Zudem genehmigte der Board ein neues Aktienrückkaufprogramm über 5 Milliarden Dollar.

Lululemon Athletica knicken um 14,4 Prozent ein. Der Sportbekleidungshändler hat mit den Ergebnissen für das vierte Quartal die Erwartungen zwar übertroffen. Mit der Prognose für das laufende Quartal liegt das Unternehmen mit einem erwarteten Umsatz bis 2,2 Milliarden Dollar jedoch unter der Konsensschätzung von 2,26 Milliarden.

Die Apple-Aktie fällt nach dem deutlichen Vortagsminus in Reaktion auf eine Kartellklage noch etwas weiter um 0,3 Prozent. Der iPhone-Hersteller wendet sich für KI-Technologie in China offenbar an Baidu.

Dollar legt deutlich zu

Der Dollar setzt die Aufwärtsbewegung vom Vortag fort, gestützt von den jüngsten robusten US-Konjunkturdaten. Der Dollarindex steigt um 0,8 Prozent. ING-Analyst Francesco Pesole warnt. Weil der Fokus der US-Notenbank darauf liege, die Inflation zu bremsen, stehe die Dollarrally auf tönernen Füßen.

Wenig tut sich beim Öl und beim Gold . Der festere Dollar bremst die Preise beider Rohstoffe.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.807,52 +0,1% 26,15 +5,6%

S&P-500 5.243,06 +0,0% 1,53 +9,9%

Nasdaq-Comp. 16.390,51 -0,1% -11,33 +9,2%

Nasdaq-100 18.302,53 -0,1% -17,85 +8,8%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,59 -4,0 4,63 17,5

5 Jahre 4,19 -6,5 4,26 19,5

7 Jahre 4,21 -6,6 4,28 24,2

10 Jahre 4,20 -5,7 4,26 32,4

30 Jahre 4,37 -6,5 4,44 40,4

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:00 Uhr Do, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,0823 -0,4% 1,0833 1,0860 -2,0%

EUR/JPY 163,58 -0,6% 163,86 164,72 +5,1%

EUR/CHF 0,9721 -0,3% 0,9733 0,9764 +4,8%

EUR/GBP 0,8580 -0,0% 0,8577 0,8575 -1,1%

USD/JPY 151,14 -0,3% 151,31 151,67 +7,3%

GBP/USD 1,2614 -0,3% 1,2628 1,2666 -0,9%

USD/CNH (Offshore) 7,2688 +0,7% 7,2639 7,2216 +2,0%

Bitcoin

BTC/USD 64.103,94 -2,0% 66.445,50 66.670,91 +47,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,29 81,07 +0,3% +0,22 +11,9%

Brent/ICE 85,86 85,78 +0,1% +0,08 +11,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 27,65 26,68 +3,7% +0,97 -14,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.175,05 2.181,31 -0,3% -6,26 +5,5%

Silber (Spot) 24,79 24,75 +0,2% +0,04 +4,3%

Platin (Spot) 903,27 907,50 -0,5% -4,24 -9,0%

Kupfer-Future 4,02 4,06 -1,1% -0,04 +2,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

