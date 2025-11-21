Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 3 Jahren bedeutet

Nike Aktie
Vor 3 Jahren wurde die Nike-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Nike-Aktie bei 103,83 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Nike-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 96,311 Nike-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2025 auf 61,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 916,40 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,84 Prozent verringert.
Nike war somit zuletzt am Markt 92,35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
