Mayr-Melnhof Karton-Aktie fester: Mayr-Melnhof Karton stockt Vorstand auf

Neu hinzu kommt Roman Billiani (50), der bisher als Geschäftsführer in der Division MM Packaging für "Food & Specialities Packaging" verantwortlich und seit rund 20 Jahren in leitenden Positionen im Bereich faserbasierter Verpackungen tätig ist, wie der Konzern am Donnerstag in einer Aussendung bekanntgab.

Billiani werde den erweiterten Bereich "Food & Premium Packaging" zuständig sein, der das gesamte Verpackungsgeschäft mit Ausnahme des Bereiches "Pharma & Health Care Packaging" umfasse. Weiters habe der Aufsichtsrat das Mandat von Vorstandschef Peter Oswald (60), dessen aktuelle Funktionsperiode in über einem Jahr am 31. März 2025 ausläuft, einstimmig um weitere vier Jahre verlängert. Franz Hiesinger (58) bleibt Finanzvorstand.

Die Mayr-Melnhof Karton gewann im Wiener Handel schlussendlich 1,94 Prozent auf 115,40 Euro.

kre/sag

(APA)