MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich mittags leichter

Am Dienstag tendiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,64 Prozent leichter bei 26 014,20 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 247,605 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,020 Prozent auf 26 441,89 Punkte an der Kurstafel, nach 26 447,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 26 441,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 976,55 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, den Stand von 26 064,14 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 16.01.2024, mit 25 698,02 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, bewegte sich der MDAX bei 27 788,48 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,07 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27 286,23 Punkte. Bei 25 075,79 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Evonik (+ 0,87 Prozent auf 19,14 EUR), HELLA GmbH (+ 0,74 Prozent auf 82,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,31 Prozent auf 35,51 EUR), Fraport (+ 0,27 Prozent auf 44,90 EUR) und ENCAVIS (+ 0,24 Prozent auf 16,91 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Aroundtown SA (-4,86 Prozent auf 1,73 EUR), Sixt SE St (-4,52 Prozent auf 85,60 EUR), thyssenkrupp (-3,79 Prozent auf 4,72 EUR), TAG Immobilien (-3,44 Prozent auf 11,79 EUR) und LANXESS (-3,11 Prozent auf 25,90 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 7 196 663 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 17,921 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 15,75 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

