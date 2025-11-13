Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|
13.11.2025 08:47:41
Hurrikan "Melissa" kostet Talanx dreistelligen Millionenbetrag
DOW JONES--Talanx wird im vierten Quartal noch einige Großschäden verbuchen. Wie Finanzvorstand Jan Wicke in einer Telefonkonferenz sagte, erwartet der Versicherungskonzern aus dem Hurrikan "Melissa", der Ende Oktober Jamaika verwüstet hat, eine Belastung im dreistelligen Millionenbereich. "Wir haben dort einen sehr hohen Marktanteil", sagte Wicke.
Der Taifun "Fung-Wong", der auf den Philippinen schwere Schäden angerichtet hat, werde wegen der niedrigen Versicherungsdichte in dem Land nur mit einem zweistelligen Millionenbereich zu Buche schlagen.
Der Absturz der MD-11-Frachtmaschine des Paketdienstleisters UPS Anfang des Monats, bei dem 13 Menschen ums Leben kamen, werde Talanx einen hohen zweistelligen Millionenbetrag kosten, sagte Wicke. Auch hier sei der Marktanteil des Konzerns hoch.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 13, 2025 02:48 ET (07:48 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Talanx AGmehr Nachrichten
|
13.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.11.25
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Talanx auf 'Buy' - Ziel 138 Euro (dpa-AFX)
|
13.11.25
|Talanx-Aktie klettert: 2025 noch mehr Gewinn erwartet (finanzen.at)
|
13.11.25
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.11.25