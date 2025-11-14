MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Talanx von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Talanx-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 30,54 EUR. Bei einem Talanx-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,744 Talanx-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 732,81 EUR, da sich der Wert einer Talanx-Aktie am 13.11.2025 auf 114,00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 273,28 Prozent vermehrt.

Talanx wurde am Markt mit 28,48 Mrd. Euro bewertet. Die Talanx-Aktie wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die Talanx-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at