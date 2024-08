MDAX aktuell: MDAX verbucht mittags Abschläge

Der MDAX verliert am ersten Tag der Woche an Wert.

Der MDAX verliert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr 2,54 Prozent auf 23 842,82 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 239,108 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,661 Prozent auf 24 302,25 Punkte an der Kurstafel, nach 24 464,06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 24 302,25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23 620,56 Punkten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 05.07.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 25 728,13 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, stand der MDAX bei 26 300,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wies der MDAX einen Wert von 28 087,88 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 11,16 Prozent zurück. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 620,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Lufthansa (+ 1,58 Prozent auf 5,65 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,16 Prozent auf 34,98 EUR), ENCAVIS (+ 0,00 Prozent auf 17,03 EUR), HELLA GmbH (-0,12 Prozent auf 86,30 EUR) und Gerresheimer (-0,48 Prozent auf 92,95 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil United Internet (-16,59 Prozent auf 16,39 EUR), Aurubis (-8,06 Prozent auf 63,30 EUR), HENSOLDT (-5,29 Prozent auf 31,54 EUR), Nordex (-5,16 Prozent auf 12,13 EUR) und AIXTRON SE (-5,02 Prozent auf 18,84 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 965 840 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 17,263 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Im MDAX verzeichnet die TUI-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 17,06 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

