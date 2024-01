MDAX aktuell: MDAX zeigt sich schwächer

Anleger in Frankfurt treten derzeit den Rückzug an.

Um 15:43 Uhr sinkt der MDAX im XETRA-Handel um 1,78 Prozent auf 25 525,12 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 249,415 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,561 Prozent schwächer bei 25 841,94 Punkten, nach 25 987,69 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 25 841,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 493,21 Punkten lag.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, wurde der MDAX mit 27 133,80 Punkten berechnet. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.10.2023, bei 25 019,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2023, wies der MDAX einen Wert von 28 456,64 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 4,89 Prozent zu Buche. Bei 27 272,39 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 25 493,21 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 4,18 Prozent auf 27,90 EUR), Stabilus SE (+ 1,02 Prozent auf 64,65 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,94 Prozent auf 102,50 EUR), JENOPTIK (+ 0,91 Prozent auf 26,64 EUR) und Siltronic (+ 0,79 Prozent auf 89,45 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen HUGO BOSS (-10,59 Prozent auf 59,28 EUR), EVOTEC SE (-9,79 Prozent auf 15,03 EUR), HelloFresh (-6,30 Prozent auf 11,74 EUR), Nordex (-4,69 Prozent auf 9,77 EUR) und Aroundtown SA (-4,22 Prozent auf 2,14 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im MDAX

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie aufweisen. 4 168 238 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 16,901 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Die Lufthansa-Aktie präsentiert mit 5,07 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at