WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in EVOTEC SE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 18.11.2022 wurde die EVOTEC SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16,57 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 60,350 EVOTEC SE-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2025 auf 5,21 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 314,67 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 68,53 Prozent.

Am Markt war EVOTEC SE jüngst 939,55 Mio. Euro wert. Am 10.11.1999 fand der erste Handelstag des EVOTEC SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Das EVOTEC SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

