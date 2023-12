MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Montagshandels schwächer

Der MDAX verlor zum Handelsschluss an Wert.

Schlussendlich notierte der MDAX im XETRA-Handel 0,26 Prozent tiefer bei 26 622,25 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 246,020 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,185 Prozent schwächer bei 26 641,86 Punkten, nach 26 691,29 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 532,33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 26 656,58 Einheiten.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, den Stand von 25 290,82 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 11.09.2023, bei 27 204,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, mit 25 604,18 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Plus von 4,50 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 29 815,39 Punkten. Bei 23 626,97 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell RATIONAL (+ 3,01 Prozent auf 650,50 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 2,61 Prozent auf 6,14 EUR), Jungheinrich (+ 2,43 Prozent auf 31,18 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,95 Prozent auf 112,65 EUR) und CTS Eventim (+ 1,83 Prozent auf 64,10 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil ENCAVIS (-8,76 Prozent auf 13,39 EUR), PUMA SE (-4,11 Prozent auf 53,70 EUR), HelloFresh (-3,06 Prozent auf 15,53 EUR), Lufthansa (-2,44 Prozent auf 8,16 EUR) und SMA Solar (-1,89 Prozent auf 59,80 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 5 640 685 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 17,431 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Lufthansa-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,84 Prozent bei der RTL-Aktie an.

