MDAX aktuell: MDAX zum Handelsstart mit Abgaben

Am Mittwoch verliert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,09 Prozent auf 26 846,83 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 248,608 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,006 Prozent auf 26 869,68 Punkte an der Kurstafel, nach 26 871,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 26 835,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 874,94 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,846 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 27.02.2024, den Stand von 25 964,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.12.2023, wies der MDAX einen Stand von 27 157,63 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.03.2023, lag der MDAX noch bei 26 714,53 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,032 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27 272,39 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 25 075,79 Zählern.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit SMA Solar (+ 3,64 Prozent auf 56,95 EUR), Gerresheimer (+ 1,70 Prozent auf 101,70 EUR), CTS Eventim (+ 1,68 Prozent auf 78,80 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,52 Prozent auf 143,20 EUR) und United Internet (+ 1,16 Prozent auf 20,94 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Aroundtown SA (-9,75 Prozent auf 1,55 EUR), JENOPTIK (-2,73 Prozent auf 29,18 EUR), LEG Immobilien (-1,49 Prozent auf 78,22 EUR), Delivery Hero (-1,48 Prozent auf 26,60 EUR) und Fraport (-1,42 Prozent auf 48,56 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 509 040 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 18,373 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Die Lufthansa-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

