MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittag schwächer

Um 12:10 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,53 Prozent tiefer bei 30 321,21 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 309,253 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,096 Prozent auf 30 512,78 Punkte an der Kurstafel, nach 30 483,50 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 30 541,53 Punkte, das Tagestief hingegen 30 208,78 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, den Wert von 30 594,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.04.2025, lag der MDAX noch bei 27 691,41 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 01.07.2024, bei 25 244,65 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,89 Prozent zu. Bei 31 384,62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23 135,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Delivery Hero (+ 4,40 Prozent auf 23,98 EUR), TUI (+ 3,96 Prozent auf 7,71 EUR), HelloFresh (+ 1,46 Prozent auf 8,06 EUR), Lufthansa (+ 1,45 Prozent auf 7,28 EUR) und K+S (+ 1,22 Prozent auf 15,75 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen thyssenkrupp (-5,20 Prozent auf 8,65 EUR), IONOS (-2,51 Prozent auf 38,90 EUR), HENSOLDT (-2,36 Prozent auf 95,10 EUR), Jungheinrich (-2,25 Prozent auf 39,06 EUR) und RENK (-2,23 Prozent auf 66,35 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 4 234 759 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 28,379 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

In diesem Jahr hat die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,28 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at