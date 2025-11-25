Delivery Hero Aktie
MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel hätte eine Investition in Delivery Hero von vor 3 Jahren gekostet
Vor 3 Jahren wurden Delivery Hero-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 40,45 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Delivery Hero-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 247,219 Delivery Hero-Anteilen. Die gehaltenen Delivery Hero-Aktien wären am 24.11.2025 4 032,14 EUR wert, da der Schlussstand 16,31 EUR betrug. Aus 10 000 EUR wurden somit 4 032,14 EUR, was einer negativen Performance von 59,68 Prozent entspricht.
Alle Delivery Hero-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,78 Mrd. Euro. Am 30.06.2017 fand der erste Handelstag des Delivery Hero-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Delivery Hero-Aktie bei 26,90 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
