United Internet Aktie

25,46EUR 0,10EUR 0,39%
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

26.11.2025 07:48:14

United Internet Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Equal Weight" belassen. In der deutschen Telekombranche nähmen bei geringerem Wachstum die Konsolidierungsoptionen zu, schrieb Mathieu Robilliard am Dienstagabend. Diesbezüglich sieht er vor allem bei 1&1 und dem Mutterkonzern United Internet Chancen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Internet AG Equal Weight
Unternehmen:
United Internet AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
25,14 € 		Abst. Kursziel*:
-0,56%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
25,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,81%
Analyst Name::
Mathieu Robilliard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:48 United Internet Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 United Internet Buy UBS AG
12.11.25 United Internet Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 United Internet Kaufen DZ BANK
01.09.25 United Internet Buy UBS AG
