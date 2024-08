MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CTS Eventim-Investment von vor 5 Jahren verdient

Am 30.08.2019 wurde die CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 49,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20,080 CTS Eventim-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 711,85 EUR, da sich der Wert einer CTS Eventim-Aktie am 29.08.2024 auf 85,25 EUR belief. Mit einer Performance von +71,18 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

CTS Eventim erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,17 Mrd. Euro. CTS Eventim-Papiere wurden am 01.02.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer CTS Eventim-Aktie auf 25,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at