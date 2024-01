MDAX-Papier FUCHS PETROLUB SE VZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in FUCHS PETROLUB SE VZ von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in FUCHS PETROLUB SE VZ-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der FUCHS PETROLUB SE VZ-Aktie statt. Zum Handelsende stand die FUCHS PETROLUB SE VZ-Aktie an diesem Tag bei 46,46 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 215,239 FUCHS PETROLUB SE VZ-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 04.01.2024 8 484,72 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39,42 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 15,15 Prozent.

FUCHS PETROLUB SE VZ war somit zuletzt am Markt 4,85 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at