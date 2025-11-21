MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte eine FUCHS SE VZ-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen FUCHS SE VZ-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das FUCHS SE VZ-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 44,59 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,243 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der FUCHS SE VZ-Aktie auf 38,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85,67 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14,33 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für FUCHS SE VZ eine Börsenbewertung in Höhe von 4,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at