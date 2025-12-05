MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in FUCHS SE VZ-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das FUCHS SE VZ-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 33,38 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert, befänden sich nun 299,581 FUCHS SE VZ-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.12.2025 gerechnet (37,98 EUR), wäre das Investment nun 11 378,07 EUR wert. Damit wäre die Investition 13,78 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von FUCHS SE VZ betrug jüngst 4,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at