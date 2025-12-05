FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|FUCHS SE VZ-Anlage unter der Lupe
|
05.12.2025 10:03:38
MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das FUCHS SE VZ-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 33,38 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert, befänden sich nun 299,581 FUCHS SE VZ-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.12.2025 gerechnet (37,98 EUR), wäre das Investment nun 11 378,07 EUR wert. Damit wäre die Investition 13,78 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von FUCHS SE VZ betrug jüngst 4,44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FUCHS SE VZmehr Nachrichten
Analysen zu FUCHS SE VZmehr Analysen
|27.11.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|03.11.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|03.11.25
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|03.11.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|03.11.25
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|03.11.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|03.11.25
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|23.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|16.07.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|16.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|30.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|11.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|FUCHS SE VZ
|38,24
|0,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.