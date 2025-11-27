FUCHS Aktie

39,48EUR -0,32EUR -0,80%
FUCHS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.11.2025 14:41:26

FUCHS SE VZ Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Von dem Schmierstoffhersteller habe es ein rein auf den Investorendialog ausgerichtetes Treffen gegeben, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt sei die Stimmung verhalten optimistisch gewesen mit dem Fokus auf Wachstumspotenziale und Margenaussichten./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39,26 € 		Abst. Kursziel*:
40,09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,38%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu FUCHS SE VZmehr Nachrichten