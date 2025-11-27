FUCHS Aktie
|39,48EUR
|-0,32EUR
|-0,80%
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Von dem Schmierstoffhersteller habe es ein rein auf den Investorendialog ausgerichtetes Treffen gegeben, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt sei die Stimmung verhalten optimistisch gewesen mit dem Fokus auf Wachstumspotenziale und Margenaussichten./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39,26 €
|
Abst. Kursziel*:
40,09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,38%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FUCHS SE VZmehr Nachrichten
|
21.11.25
|MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte eine FUCHS SE VZ-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.11.25
|MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FUCHS SE VZ-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
07.11.25
|MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FUCHS SE VZ-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
31.10.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Fuchs gibt großen Gewinn größtenteils ab (dpa-AFX)
|
31.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
31.10.25
|ROUNDUP 2: Schmierstoffhersteller Fuchs trotzt schwierigem Umfeld - Aktie steigt (dpa-AFX)
|
31.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX liegt im Minus (finanzen.at)