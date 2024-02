MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HELLA GmbH von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das HELLA GmbH-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 78,55 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das HELLA GmbH-Papier investiert hätte, hätte er nun 127,307 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.02.2024 auf 81,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 324,63 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 3,25 Prozent.

Zuletzt ergab sich für HELLA GmbH eine Börsenbewertung in Höhe von 9,10 Mrd. Euro. Am 11.11.2014 wurden HELLA GmbH-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die HELLA GmbH-Aktie bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at