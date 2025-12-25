MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA feiertags-bedingt kein Handel mit der HUGO BOSS-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die HUGO BOSS-Anteile bei 77,44 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die HUGO BOSS-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 129,132 HUGO BOSS-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 36,23 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 678,46 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 53,22 Prozent.

Der Marktwert von HUGO BOSS betrug jüngst 2,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

