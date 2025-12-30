Börse Frankfurt in Rot: MDAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus

Um 09:12 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,09 Prozent leichter bei 30 424,76 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 361,220 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,051 Prozent auf 30 436,99 Punkte an der Kurstafel, nach 30 452,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30 390,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30 465,62 Punkten.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, einen Stand von 29 937,15 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 30.09.2025, bei 30 267,49 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, bei 25 589,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 18,30 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 0,76 Prozent auf 73,05 EUR), RENK (+ 0,65 Prozent auf 52,74 EUR), K+S (+ 0,65 Prozent auf 12,47 EUR), DWS Group GmbH (+ 0,63 Prozent auf 56,35 EUR) und flatexDEGIRO (+ 0,50 Prozent auf 36,06 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,10 Prozent auf 65,25 EUR), HUGO BOSS (-0,80 Prozent auf 35,98 EUR), LANXESS (-0,79 Prozent auf 17,48 EUR), Lufthansa (-0,79 Prozent auf 8,30 EUR) und PUMA SE (-0,64 Prozent auf 21,84 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 134 374 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 40,754 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

2025 verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at