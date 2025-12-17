MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust hätte ein Jungheinrich-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Jungheinrich Aktie

WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

Lohnendes Jungheinrich-Investment? 17.12.2025 10:03:57

Vor Jahren in Jungheinrich-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Jungheinrich-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 39,00 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Jungheinrich-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 25,641 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.12.2025 auf 34,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 878,46 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 12,15 Prozent.

Jüngst verzeichnete Jungheinrich eine Marktkapitalisierung von 3,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

