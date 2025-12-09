Jungheinrich Aktie

34,52EUR 0,16EUR 0,47%
Jungheinrich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

09.12.2025 09:52:19

Jungheinrich Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Jungheinrich bei einem fairen Aktienwert von 43 Euro auf "Kaufen" belassen. Das Ziel des Logistik- und Lagertechnikexperten für 2025 erscheine ihm gut erreichbar, schrieb Alexander Hauenstein am Dienstag. Das werde durch das besser als befu?rchtet verlaufene dritte Quartal untermauert./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

