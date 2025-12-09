Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
Jungheinrich Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Jungheinrich bei einem fairen Aktienwert von 43 Euro auf "Kaufen" belassen. Das Ziel des Logistik- und Lagertechnikexperten für 2025 erscheine ihm gut erreichbar, schrieb Alexander Hauenstein am Dienstag. Das werde durch das besser als befu?rchtet verlaufene dritte Quartal untermauert./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
09:52
Jungheinrich Kaufen
DZ BANK
08.12.25
Jungheinrich Overweight
Barclays Capital
05.12.25
Jungheinrich Outperform
Bernstein Research
05.12.25
Jungheinrich Buy
Jefferies & Company Inc.
03.12.25
Jungheinrich Overweight
Barclays Capital
