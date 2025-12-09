FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Jungheinrich bei einem fairen Aktienwert von 43 Euro auf "Kaufen" belassen. Das Ziel des Logistik- und Lagertechnikexperten für 2025 erscheine ihm gut erreichbar, schrieb Alexander Hauenstein am Dienstag. Das werde durch das besser als befu?rchtet verlaufene dritte Quartal untermauert./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



