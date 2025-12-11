Jungheinrich Aktie

34,90EUR 0,42EUR 1,22%
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

11.12.2025 10:43:57

Jungheinrich Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 44 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lagerbewirtschaftungsausrüster habe den Verkauf seiner Russland-Sparte in das kommende Jahr verschoben, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe wegen der soliden Entwicklung des Geschäfts insgesamt ein Kauf. Das neue Kursziel resultiere aus den höheren Bewertungskennziffern der Wettbewerber./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34,86 € 		Abst. Kursziel*:
37,69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,54%
Analyst Name::
Stefan Augustin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

