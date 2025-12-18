TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
18.12.2025 09:29:42
Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start schwächer
Am Donnerstag geht es im MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,16 Prozent auf 29 819,99 Punkte abwärts. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 351,872 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,169 Prozent auf 29 816,01 Punkte an der Kurstafel, nach 29 866,36 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 29 759,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 825,20 Punkten erreichte.
MDAX-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,650 Prozent nach unten. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 18.11.2025, bei 28 493,43 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, bei 30 470,71 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 18.12.2024, bei 25 847,51 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 15,95 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 135,20 Punkten.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit RATIONAL (+ 3,65 Prozent auf 652,50 EUR), Nemetschek SE (+ 0,98 Prozent auf 92,65 EUR), Ströer SE (+ 0,97 Prozent auf 36,50 EUR), PUMA SE (+ 0,83 Prozent auf 23,20 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 0,63 Prozent auf 63,85 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen thyssenkrupp (-1,80 Prozent auf 8,84 EUR), Delivery Hero (-1,20 Prozent auf 21,40 EUR), TUI (-0,98 Prozent auf 8,88 EUR), Nordex (-0,97 Prozent auf 28,62 EUR) und Jungheinrich (-0,89 Prozent auf 33,50 EUR).
Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 530 202 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,899 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,43 zu Buche schlagen. RTL lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 16,35 Prozent.
