Jungheinrich Aktie

34,62EUR 0,36EUR 1,05%
Jungheinrich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

08.12.2025 13:02:43

Jungheinrich Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Jungheinrich angesichts angepasster Geschäftsziele auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Verkauf des Russland-Geschäfts verzögere sich auf das Jahr 2026 und dies sei nun im Ausblick berücksichtigt worden, schrieb Timothy Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. In der Tendenz gesenkte Auftrags- und Umsatzziele lägen im Erwartungsrahmen, während der Lagerausrüster beim operativen Ergebnis (Ebit) etwas optimistischer werde. Dies sei wohl auf ehemals zu pessimistische Prognosen zurückzuführen./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Jungheinrich AG Overweight
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
34,46 € 		Abst. Kursziel*:
27,68%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
34,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,09%
Analyst Name::
Timothy Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

