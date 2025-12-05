KRONES Aktie

KRONES-Performance im Blick 05.12.2025 10:03:38

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in KRONES-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 05.12.2020 wurde die KRONES-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 63,75 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die KRONES-Aktie investierten, hätten nun 1,569 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 132,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 208,31 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 108,31 Prozent erhöht.

KRONES wurde am Markt mit 4,08 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Krones

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
