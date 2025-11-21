KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|Rentable KRONES-Anlage?
|
21.11.2025 10:04:50
MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel hätte eine Investition in KRONES von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der KRONES-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 115,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,681 KRONES-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 125,20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 086,81 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +8,68 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von KRONES belief sich zuletzt auf 3,93 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Krones AG
Nachrichten zu KRONES AGmehr Nachrichten
|
14.11.25
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
10.11.25