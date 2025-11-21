KRONES Aktie

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

Rentable KRONES-Anlage? 21.11.2025 10:04:50

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel hätte eine Investition in KRONES von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die KRONES-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der KRONES-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 115,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,681 KRONES-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 125,20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 086,81 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +8,68 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von KRONES belief sich zuletzt auf 3,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bildquelle: Krones AG

