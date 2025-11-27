KRONES Aktie

130,20EUR
KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

<
27.11.2025 14:52:09

KRONES Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Krones nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 157 Euro belassen. Von dem Getränke-Abfüllanlagenbauer habe es ein rein auf den Investorendialog ausgerichtetes Treffen gegeben, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus habe auf der derzeitigen Auftragsentwicklung und dem Wachstumspotenzial für das kommende Jahr gelegen. Das Unternehmen halte weiterhin an seiner Prognose für 2025 fest./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

