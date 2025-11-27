KRONES Aktie
|130,20EUR
|0,20EUR
|0,15%
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Krones nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 157 Euro belassen. Von dem Getränke-Abfüllanlagenbauer habe es ein rein auf den Investorendialog ausgerichtetes Treffen gegeben, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus habe auf der derzeitigen Auftragsentwicklung und dem Wachstumspotenzial für das kommende Jahr gelegen. Das Unternehmen halte weiterhin an seiner Prognose für 2025 fest./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
157,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
129,20 €
|
Abst. Kursziel*:
21,52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
130,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,58%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AGmehr Nachrichten
|
21.11.25
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel hätte eine Investition in KRONES von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
14.11.25
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
10.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
07.11.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
07.11.25
|KRONES-Aktie mit kräftigem Plus: KRONES steigert Umsatz und EBITDA - Marge schwächer als erwartet (finanzen.at)
|
07.11.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX liegt im Minus (finanzen.at)