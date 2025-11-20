KRONES Aktie

124,40EUR 0,20EUR 0,16%
KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

<
20.11.2025 09:28:08

KRONES Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones von 176 auf 174 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stefan Augustin rechnet mit einem starken vierten Quartal des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen. Starke Auftragsdynamik dürfte auch einen guten Weg in 2026 ebnen, schrieb er am Donnerstag. Er passte sein Kursziel allerdings etwas an die gesunkene Branchenbewertung an./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
174,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
124,20 € 		Abst. Kursziel*:
40,10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
124,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,87%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

