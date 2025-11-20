KRONES Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones von 176 auf 174 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stefan Augustin rechnet mit einem starken vierten Quartal des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen. Starke Auftragsdynamik dürfte auch einen guten Weg in 2026 ebnen, schrieb er am Donnerstag. Er passte sein Kursziel allerdings etwas an die gesunkene Branchenbewertung an./rob/ag/mis
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
174,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
124,20 €
|
Abst. Kursziel*:
40,10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
124,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,87%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
