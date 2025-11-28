KRONES Aktie

Profitabler KRONES-Einstieg? 28.11.2025 10:03:43

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren KRONES-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 28.11.2022 wurde die KRONES-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der KRONES-Aktie betrug an diesem Tag 105,90 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 94,429 KRONES-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 237,96 EUR, da sich der Wert eines KRONES-Anteils am 27.11.2025 auf 129,60 EUR belief. Damit wäre die Investition 22,38 Prozent mehr wert.

Alle KRONES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

