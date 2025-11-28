KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|Profitabler KRONES-Einstieg?
|
28.11.2025 10:03:43
MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingefahren
Am 28.11.2022 wurde die KRONES-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der KRONES-Aktie betrug an diesem Tag 105,90 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 94,429 KRONES-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 237,96 EUR, da sich der Wert eines KRONES-Anteils am 27.11.2025 auf 129,60 EUR belief. Damit wäre die Investition 22,38 Prozent mehr wert.
Alle KRONES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Krones AG
Nachrichten zu KRONES AGmehr Nachrichten
|
21.11.25
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel hätte eine Investition in KRONES von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
14.11.25
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
10.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
07.11.25