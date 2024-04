MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in KRONES-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem KRONES-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 68,40 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 14,620 KRONES-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.04.2024 gerechnet (127,00 EUR), wäre die Investition nun 1 856,73 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 85,67 Prozent.

Jüngst verzeichnete KRONES eine Marktkapitalisierung von 4,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at