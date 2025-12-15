HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|MDAX-Performance im Fokus
|
15.12.2025 09:29:05
Börse Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
Am Montag notiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,12 Prozent höher bei 29 995,91 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 351,780 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,186 Prozent stärker bei 30 015,06 Punkten in den Handel, nach 29 959,19 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 30 025,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 952,08 Punkten lag.
So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 412,36 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, bei 30 469,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 527,69 Punkten auf.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,63 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 31 754,30 Punkten. 23 135,20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit thyssenkrupp (+ 1,66 Prozent auf 9,04 EUR), HOCHTIEF (+ 1,34 Prozent auf 332,00 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,15 Prozent auf 70,65 EUR), Nordex (+ 1,04 Prozent auf 29,04 EUR) und TUI (+ 0,92 Prozent auf 8,30 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Fraport (-1,51 Prozent auf 68,45 EUR), RENK (-1,49 Prozent auf 53,61 EUR), Sartorius vz (-1,45 Prozent auf 238,60 EUR), HENSOLDT (-1,23 Prozent auf 72,15 EUR) und Gerresheimer (-1,00 Prozent auf 27,76 EUR).
Die teuersten MDAX-Unternehmen
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 231 251 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,548 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der MDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,45 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,63 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Analysen zu HOCHTIEF AGmehr Analysen
|09.12.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
