HOCHTIEF Aktie

HOCHTIEF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX-Performance im Fokus 15.12.2025 09:29:05

Börse Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Börse Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Der MDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Montag notiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,12 Prozent höher bei 29 995,91 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 351,780 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,186 Prozent stärker bei 30 015,06 Punkten in den Handel, nach 29 959,19 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 30 025,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 952,08 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 412,36 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, bei 30 469,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 527,69 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,63 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 31 754,30 Punkten. 23 135,20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit thyssenkrupp (+ 1,66 Prozent auf 9,04 EUR), HOCHTIEF (+ 1,34 Prozent auf 332,00 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,15 Prozent auf 70,65 EUR), Nordex (+ 1,04 Prozent auf 29,04 EUR) und TUI (+ 0,92 Prozent auf 8,30 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Fraport (-1,51 Prozent auf 68,45 EUR), RENK (-1,49 Prozent auf 53,61 EUR), Sartorius vz (-1,45 Prozent auf 238,60 EUR), HENSOLDT (-1,23 Prozent auf 72,15 EUR) und Gerresheimer (-1,00 Prozent auf 27,76 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 231 251 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,548 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,45 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,63 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AGmehr Nachrichten

Analysen zu HOCHTIEF AGmehr Analysen

09.12.25 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
28.11.25 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
06.11.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
02.09.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 2,66 2,15% Aroundtown SA
Fraport AG 68,05 -2,02% Fraport AG
Gerresheimer AG 27,78 -0,36% Gerresheimer AG
HENSOLDT 71,85 -1,44% HENSOLDT
HOCHTIEF AG 332,60 1,40% HOCHTIEF AG
Lufthansa AG 8,49 0,33% Lufthansa AG
Nordex AG 28,88 0,00% Nordex AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,71 -0,87% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 53,43 -1,71% RENK
RTL 32,75 0,61% RTL
Sartorius AG Vz. 241,90 -0,12% Sartorius AG Vz.
thyssenkrupp AG 9,18 2,71% thyssenkrupp AG
TUI AG 8,58 4,48% TUI AG
WACKER CHEMIE AG 69,45 -0,22% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 115,05 0,52%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stärker -- DAX freundlich -- Asiens Börsen verlieren
Der heimische Aktienmarkt notiert im Plus, während der deutsche Aktienmarkt Gewinne verzeichnet. Asiens Börsen geben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen